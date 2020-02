Odkryto egzoplanetę z najkrótszym znanym okresem orbitalnym

NGTS-10b to nowo odkryta egzoplaneta, która ma najkrótszy okres orbitalny spośród wszystkich znanych obcych światów. Pełny obrót wokół gwiazdy macierzystej zajmuje jej zaledwie 18 godzin.

Zdjęcie Wizja artystyczna gorącego jowisza okrążającego gwiazdę /materiały prasowe

Egzoplaneta została odkryta przez astronomów z Uniwersytetu w Warwick. Znajduje się w układzie planetarnym ok. 100 lat świetlnych od Ziemi. Planeta jest o 20 proc. większa od Jowisza i dwa razy masywniejsza. Promień gwiazdy jest o 30 proc. mniejszy od Słońca, a jej powierzchnia o ok. 1000oC chłodniejsza.



Planeta krąży tak blisko gwiazdy, że pewnego dnia prawdopodobnie zostanie przez nią wchłonięta. Odkrycie było możliwe dzięki nowej metodzie poszukiwania egzoplanet - Next-Generation Transit Survey (NGTS).



- Z przyjemnością ogłaszamy odkrycie NGTS-10b, planety wielkości Jowisza, która krąży wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Egzoplaneta ta może należeć do zupełnie nowej klasy planet pozaziemskich. Chociaż teoretycznie gorące jowisze z krótkimi okresami orbitalnymi (mniej niż 24 godziny) są najłatwiejsze do wykrycia ze względu na duże rozmiary, okazały się niezwykle rzadkie. Z setek znanych obecnie gorących jowiszów jest tylko siedem, których okres orbitalny jest krótszy niż 24 godziny - powiedział dr James McCormac, główny autor badań.



Planeta jest tak blisko gwiazdy, że może zostać rozerwana na strzępy, co czyni ją idealnym przedmiotem badań. Gazowe olbrzymy nie powstają w pobliżu swoich gwiazd - albo przemieszczają się tam na wczesnym etapie procesu tworzenia układu, albo są popychane w wyniku interakcji z innymi planetami. Przyszłe obserwacje pozwolą odkryć, który wariant dotyczy NGTS-10.