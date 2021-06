Odkryto "dziwną" planetę podobną do Ziemi

Astronomowie z Jet Propulsion Laboratory i Uniwersytetu Nowego Meksyku odkryli egzoplanetę TOI-1231 b krążącą wokół czerwonego karła klasy M. Co w niej niezwykłego?

Zdjęcie Wizja artystyczna TOI-1231 b. Fot. NASA / materiały prasowe

Planeta jest oddalona od nas o 90 lat świetlnych i prawdopodobnie ma atmosferę zbliżoną do Ziemi. Wyniki analiz zostaną opublikowane w jednym z przyszłych numerów "The Astronomical Journal".

TOI-1231 b to planeta średniej wielkości - tzw. subneptun - o orbicie trwającej 24 dni. Chociaż znajduje się ona ok. osiem razy bliżej gwiazdy macierzystej niż Ziemia od Słońca, temperatury panujące na TOI-1231 b nie przekraczają 60oC. Jest to jedna z najchłodniejszych małych egzoplanet, których atmosferę możemy badać.



Na TOI-1231 b mogą występować chmury, a więc i woda. Pat Brennan z NASA Exoplanet Exploration Program napisał na stronie, że "planeta dojrzała do badań".



Choć planeta nie nadaje się do zamieszkania ze względu na swój rozmiar, może zaoferować naukowcom jedną z pierwszych szans na uchwycenie "kodu kreskowego" odczytu atmosfery umiarkowanej egzoplanety wielkości Neptuna - planety krążącej wokół innej gwiazdy. Pozwoli to na porównania z podobnymi światami w innych miejscach galaktyki, przynosząc potencjalnie wgląd w skład i formowanie się egzoplanet i układów planetarnych, w tym naszego własnego - powiedział Pat Brennan.



O TOI-1231 b nie wiadomo zbyt wiele. Atmosfera planety jest zbudowana z wodoru lub mieszanki wodoru i helu, choć szczegóły są niejasne. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, ale obserwacje powinny być możliwe dzięki istniejącym teleskopom.