Odkryto dwie niemal identyczne planety w innych układach gwiezdnych

Astronomowie byli zaskoczeni, gdy odkryli dwie niemal identyczne egzoplanety w dwóch różnych układach gwiezdnych.

Zdjęcie Jak to możliwe, że w dwóch różnych częściach wszechświata powstały niemal identyczne planety? /123RF/PICSEL

Analizy wykazały, że egzoplaneta 2MASS 0249 c jest bliźniaczo podobna do egzoplanety beta Pictoris b. Obie maja taką samą jasność i to samo spektrum światła. Planety mają także identyczną masę, ok. 13 razy większą od masy Jowisza.



Gwiazdy macierzyste planet prawdopodobnie pochodzą z tego samego "kosmicznego żłobka". Beta Pictoris B okrąża gwiazdę 10 razy jaśniejszą od Słońca, podczas gdy 2MASS 0249 c znajduje się na orbicie wokół pary brązowych karłów, 2000 razy ciemniejszej do Słońca.



- Egzoplanety do tej pory odkryte przez bezpośrednie obrazowanie były w zasadzie na tyle osobliwe, że każda różniła się od innej wyglądem i wiekiem. Znalezienie dwóch prawie identycznych egzoplanet otwiera nowe okno do zrozumienia natury tych obiektów - powiedział Michael Liu z Uniwersytetu Hawajskiego.



2MASS 0249 c i beta Pictoris b pokazują, że natura ma więcej niż jeden sposób, aby stworzyć bardzo podobnie wyglądającą planetę.