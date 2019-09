Odkryto drugą kometę międzyplanetarną

Do Układu Słonecznego trafiła kolejna międzygwiezdna kometa. To już drugi "obcy" obiekt po Oumuamua.

Zdjęcie C/2019 Q4 (Borisov) /materiały prasowe

Obiekt oznaczony jako C/2019 Q4 (Borisov) został odkryty 30 sierpnia 2019 r. Przez Giennadija Borysowa w obserwatorium MARGO w Nauchnij na Krymie.

Obiekt wykazuje właściwości kometarne (widoczna słaba koma), ale nie pochodzi z Układu Słonecznego.



Podczas obserwacji astronomicznych Borysow zwrócił uwagę na niespotykaną trajektorię nowo odkrytego obiektu. Dalsze analizy potwierdziły, że obiekt ma wysoką ekscentryczność. Oznacza to, że trafił do naszego układu planetarnego, ale nigdy już nie powróci. Wszystko wskazuje na kolejny po Oumuamua obiekt międzygwiezdny.



C/2019 Q4 (Borisov) porusza się po orbicie hiperbolicznej z prędkością 30 km/s. Ma ok. 10 km średnicy i ciągnie za sobą słabą komę (w odróżnieniu od Oumuamua). Obecnie znajduje się 420 mln km od Słońca i osiągnie swój najbliższy punkt (peryhelium) 8 grudnia bieżącego roku. Będzie wtedy ok. 300 mln km od Słońca.

Odkrycie zostało potwierdzone przez Minor Planet Center na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, należącą do Międzynarodowej Unii Astronomicznej. To właśnie ona nadała obiektowi miano komety międzygwiezdnej.