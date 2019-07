Pod pokrytą lodem powierzchnią Enceladusa (księżyc Saturna) skrywa się ogromny ocean.

Zdjęcie Na Enceladusie może skrywać się życie /NASA

Ten rozległy ocean liczy prawdopodobnie miliard lat, co oznacza, że jest idealnym miejscem do zapewnienia schronienia organizmom żywym. Potwierdzają to symulacje przeprowadzone przez zespół Marca Neveu z NASA.



Neveu wykorzystał symulacje do obliczenia wieku Enceladusa za pomocą danych zebranych przez sondę Cassini, która okrążała Saturna przez 13 lat. Jednym z najważniejszych odkryć misji Cassini było to, że Enceladus ma ocean wypełniony komorami hydrotermalnymi.



- To bardzo zaskakujące, że widzimy dziś ocean. To mały księżyc i generalnie spodziewamy się, że małe obiekty nie są zbyt aktywne - powiedział Neveu.



Na Enceladusie nie tylko występuje ocean, ale prawdopodobnie środowisko sprzyjające podtrzymaniu życia. Wszystko dzięki wręcz idealnemu wiekowi.



Jeżeli ocean jest za młody - na przykład ma kilka milionów lat - prawdopodobnie nie ma czasu, by w głębinach połączyły się związki chemiczne odpowiedzialne za stworzenie życia. Jeżeli ocean jest za stary, to tak jakby "bateria" planety się wyczerpała - reakcje chemiczne potrzebne do podtrzymania życia nie występują. Na Enceladusie prawdopodobnie panują idealne warunki.



Zespół Neveu przeprowadził około 50 symulacji, które potwierdziły realny wiek oceanu na Enceladusie. Wiele wskazuje na to, że ma on ok. miliard lat. Konieczne jest jednak przeprowadzenie pomiarów, które potwierdzą tę teorię.

Enceladus jest szóstym pod względem wielkości księżycem Saturna, a jego średnica wynosi ok. 500 km, czyli siedem razy mniej niż średnica Księżyca. Powierzchnia całkowita Enceladusa przekracza 800 km2, czyli ponad dwa razy więcej niż powierzchnia Polski.