Meteoryt NWA 11119 ma 4,564 mld lat, czyli kilkaset tysięcy więcej niż Ziemia. To oznacza, że analiza tego niezwykłego obiektu może dać nam kilka odpowiedzi dotyczących młodego Układu Słonecznego.

Zdjęcie NWA 11119 /materiały prasowe

Znaleziony w 2016 r. na wydmach w Mauretanii Northwest Africa (NWA) 11119 szybko trafił w ręce kolekcjonera meteorytów. W końcu trafił do Carla Agee, dyrektora Instytutu Meteorytów UNM, który następnie udostępnił go do badań swojej uczennicy, Poorny Srinivasan.



NWA 11119 to część klasy meteorytów znanych jako achondryty. Meteoryty wchodzące w skład innej klasy - chondryty - często zawierają sferyczne, bogate w krzemionkę inkluzje zwane chondrami. Oznacza to, że prawdopodobnie nigdy nie były one częścią większych obiektów zwanych planetozymalami oraz planet. Achondryty nie zawierają tych inkluzji - zamiast tego ich tekstura wskazuje, że przechodziły długotrwałe topnienie w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Sugeruje to, że większość z nich spędziła swoje życie w większych obiektach - od asteroidy, przez planetozymale, po planety. Meteoryty księżycowe i marsjańskie to również achondryty.



Badania achondrytów ujawniły, że miliardy lat temu, w młodym Układzie Słonecznym, dochodziło do intensywnych zjawisk topnienia i kolizji asteroid z planetami. Podobnie było na Ziemi, co kształtowało klimat naszej planety.



NWA 11119 jest najstarszym i najbogatszym w krzemionkę meteorytem magmowym. Jego analiza wykazała, że zaawansowane procesy wulkaniczne miały miejsce na wczesnych etapach życia Układu Słonecznego - gdy tworzył się węgiel.



Znaczna część NWA 11119 składa się z trydymitu i czegoś, co wskazuje na długi okres ewolucji magmowej. Geochemia meteorytu jest podobna do dwóch innych dziwnych meteorytów - Northwest Africa 7235 i Almahata Sitta - co oznacza, że pochodzą one z tego samego "ciała macierzystego".



Na ten moment obiekt ten jest nieznany. Cokolwiek to było, pod wieloma względami było podobne do Ziemi z początkowych etapów życia.