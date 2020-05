​Naukowcy odkryli szereg "zmarszczek" na powierzchni Księżyca. Może to być dowód na nowy rodzaj aktywności geologicznej naszego naturalnego satelity.

Zdjęcie Powierzchnia Księżyca jest pokryta regolitem /123RF/PICSEL

Astronomowie odkryli regiony odsłoniętych skał na morzach księżycowych (dużych równin powstałych na skutek wylewów lawy). Powierzchnia Księżyca pokryta jest regolitem, sproszkowaną glebą zbudowaną ze skał powstałych w wyniku uderzeń meteorytów i innych obiektów. Znalezienie odsłoniętych skał jest czymś nietypowym.

- Odsłonięte bloki skalne na powierzchni są stosunkowo młode, ponieważ gromadzenie się regolitu odbywa się w sposób ciągły. Gdy go nie ma, oznacza to, że fragment skały musi być młody - powiedział prof. Peter Schultz z Uniwersytetu Browna.



Kluczowa wydaje się być różnica temperatur między księżycowym regolitem, a odsłoniętymi skałami. W trakcie księżycowej nocy, która trwa 14 ziemskich dni, odsłonięte skały są cieplejsze.



Istotnym odkryciem w tych badaniach jest fakt, że nowo zaobserwowane grzbiety pokrywają się z siecią starożytnych pęknięć w skorupie księżycowej wykrytych w 2014 r. przez misję NASA GRAIL. Sugeruje to, że te starożytne intruzje magmowe wypchnęły się w górę, odsłaniając skały. Ich ruch może trwać do dzisiaj.



Księżyc ma własną aktywność tektoniczną, ale w porównaniu do ziemskiej jest ona znacznie spowolniona. Naukowcy spekulują, że jej źródłem mogą być starożytne uderzenia meteorytów i innych obiektów. Około 4,3 mld lat temu, obiekt o średnicy ok. 200 km uderzył w Księżyc pod niewielkim kątem, tworząc największy znany krater w Układzie Słonecznym. Echa tego zjawiska Srebrny Glob odczuwa do dzisiaj.