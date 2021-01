​Nowe zdjęcia spektakularnego kanionu na Marsie

NASA opublikowała nowe zdjęcia największego kanionu w Układzie Słonecznym. Mowa o marsjańskim Valles Marineris.

Zdjęcie Valles Marineris /NASA

Każdy, kto choć raz odwiedził Wielki Kanion Kolorado, zdaje sobie sprawę, jakie robi spektakularne wrażenie. Ale w Układzie Słonecznym są kaniony jeszcze bardziej niezwykłe. NASA opublikowała nowe zdjęcia największego kanionu w Układzie Słonecznym. Jest on prawie 10 razy dłuższy od Wielkiego Kanionu Kolorado i aż 3 razy głębszy od niego.

Mowa o Valles Marineris, który ma długość ok. 5000 km, szerokość ok. 200 km i głębokość ok. 5-8 km (miejscami do 11 km). Pochodzenie Valles Marineris pozostaje nieznane - na Ziemi Wielki Kanion powstał na przestrzeni miliardów lat dzięki przepływającej wodzie.



Mars jest zbyt gorący i suchy, by kiedykolwiek mieć rzekę wystarczająco dużą, która mogłaby stworzyć masywny system kanionów. ESA twierdzi, że istnieją dowody na to, że płynąca woda mogła pogłębić niektóre z kanionów istniejących setki milionów lat temu.



Zdjęcie Valles Marineris / NASA

Uważa się, że większość kanionów prawdopodobnie popękała miliardy lat temu, gdy pobliska supergrupa wulkanów w regionie Tharsis po raz pierwszy zaczęła wybuchać. Magma bulgocząca pod masywnymi wulkanami, w tym Olympus Mons, mogła rozciągnąć się i rozerwać skorupę, która ostatecznie zawaliła się do rynien i dolin tworzących dziś Valles Marineris. Dowody sugerują, że system kanionów był dalej rzeźbiony przez obsunięcia ziemi, przepływy magmy i starożytne rzeki po ich utworzeniu.



Nowe zdjęcia zostały wykonane przy użyciu kamery High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) obecnej na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).