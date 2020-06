Nowa kandydatka na planetę taką jak Ziemia

Odkryto nową kandydatkę na planetę podobną do Ziemi, która znajduje się w ekosferze gwiazdy macierzystej. To, co odróżnia KOI-456.04 od innych jest fakt, że okrąża gwiazdę Kepler-160, uderzająco podobną do Słońca.

Zdjęcie Wizja artystyczna planety Kepler-160b /materiały prasowe

Kandydatka na planetę KOI-456.04 została odkryta wśród zarchiwizowanych danych pochodzących z misji Kepler. Amerykańscy i niemieccy naukowcy zidentyfikowali obiekt, choć jego istnienie nie zostało jeszcze potwierdzone.



Znajdująca się ponad 3000 lat świetlnych od Ziemi, gwiazda Kepler-160 jest ok. 1,1 razy większa od Słońca i ma temperaturę o powierzchni 5200oC, czyli tylko 300oC mniej niż Słońce. Wiadomo, że okrążają ją dwie egzoplanety - skalista superziemia Kepler-160b i gazowy gigant podobny do Neptuna Kepler-160c. Orbity obu planet są blisko gwiazdy i prawdopodobnie nie panują tam warunki sprzyjające rozwojowi życia.



Jest szansa na trzecią planetę - wspomnianą już kandydatkę KOI-456.04. Egzoplaneta ma niesamowicie podobny okres orbitalny do Ziemi, wynoszący 378 dni. KOI-456.04 leży w ekosferze Keplera-160, czyli strefie, w której może istnieć woda w stanie ciekłym. KOI-456.04 otrzymuje ok. 93 proc. ilości światła, które dociera ze Słońca na Ziemię. Naukowcy sugerują, że gdyby egzoplaneta miała atmosferę z łagodnym efektem cieplarnianym podobnym do ziemskiego, średnia temperatura jej powierzchni wynosiłaby ok. 5oC.



KOI-456.04 ma 85 proc. szans na zostanie egzoplanetą, ale obiekt nie osiągnął jeszcze 99-procentowego poziomu wymaganego przez astronomów.