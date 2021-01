Niezwykłe zjawisko - odkryto układ z sześcioma gwiazdami

​Naukowcy odkryli układ, w którego centrum znajduje się aż sześć gwiazd. Układ TIC 168789840 jest oddalony od nas o 1900 lat świetlnych.

Zdjęcie Układy podwójne gwiazd są powszechne, ale układy sześciogwiazdowe są rzadko obserwowane /123RF/PICSEL

TIC 168789840 to układ niezwykły, gdyż składa się z trzech par gwiazd podwójnych, które krążą wokół trzech różnych ośrodków masy. Gwiazdy są ze sobą związane grawitacyjnie, okrążając centrum galaktyki jako pojedynczy system gwiezdny. To pierwszy raz, gdy astronomowie zaobserwowali tak złożony układ.

Poza poczwórnymi gwiazdami, prawdopodobieństwo zidentyfikowania układów z większą liczbą gwiazd na podstawie samej fotometrii jest znikome. Naukowcy uważają również, że prawdopodobieństwo formowania się układów z więcej niż czterema gwiazdami jest dość rzadkie. Pomimo swojej rzadkości, układy z sześcioma gwiazdami nie są niczym niezwykłym we Wszechświecie.



Naukowcy mają trudności z identyfikacją tego typu układów, ponieważ powodują one problemy z algorytmami używanymi do identyfikacji gwiazd. Na razie nie potwierdzono istnienia egzoplanet w tym układzie. Naukowcy wiedzą, że dwa z układów podwójnych orbitują niezwykle blisko siebie, tworząc swój własny podsystem poczwórny. Uczeni uważają, że wszelkie planety krążące wokół tej gromady zostałyby prawdopodobnie wyrzucone lub pochłonięte przez jedną z czterech gwiazd.



Trzeci układ podwójny znajduje się dalej, okrążając pozostałe dwie gwiazdy raz na 2000 lat, co sprawia, że możliwe jest istnienie egzoplanet wokół niego. Jak dokładnie uformował się układ sześciogwiazdowy pozostaje tajemnicą.