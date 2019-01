​Sonda kosmiczna Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) wykonała wspaniały obraz najmłodszego krateru na Czerwonej Planecie. Powstał on w pobliżu bieguna południowego między lipcem a wrześniem 2018 r.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane przez MRO /NASA

Meteoryt, który przyczynił się do powstania krateru przebił czapę lodową na południu, topiąc mieszaninę zamarzniętego dwutlenku węgla i lodu wodnego pokrywającego biegun podczas marsjańskiej zimy. Rozkład piasku i wielkość krateru rzucają nowe światło na to, co się dokładnie stało.

Na podstawie wykonanego zdjęcia, naukowcy wywnioskowali, że krater ma rozmiar 28 na 23 metry. Spowodował go najprawdopodobniej mały meteoryt o średnicy nie przekraczającej kilka metrów. Oszacowanie dokładnych rozmiarów obiektu może być trudne, ponieważ wielkość krateru zależy od gęstości, prędkości i kąta natarcia.



Niezwykły obraz został uchwycony przez High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), jedną z kamer na MRO.