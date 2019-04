Niezwykłe zdjęcie burzy na Neptunie

Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble'a udało się po raz pierwszy podejrzeć proces powstawania gigantycznej burzy na Neptunie.

Zdjęcie Po lewej zdjęcie burzy wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a, a po prawej przez sondę Voyager 2 /materiały prasowe

Niewiele wiemy o atmosferze Neptuna - do niedawna nie obserwowano tej planety zbyt szczegółowo ze względu na ograniczoną moc naszych teleskopów. Co jakiś czas pojawia się na niej Wielka Ciemna Plama, czyli potężna burza, z prędkością wiatru przekraczającą 350 km/h. Po raz pierwszy w historii udało się podejrzeć, jak powstaje.



Do tej pory astronomowie naliczyli sześć Wielkich Ciemnych Plam. Aż dwie z nich udało się uchwycić sondzie Voyager 2, która minęła Neptuna w 1989 r. Nowa Wielka Ciemna Plama jest podobna do tych uchwyconych przez sondę kosmiczną 30 lat temu.



Zaobserwowana Wielka Ciemna Plama ma wymiary ok. 13 000 na 6600 km. Nad nią znajdują się białe chmury, które w atmosferze planety występują wyżej. Średnio takie burze trwają 2 lata, ale obserwowano już wyjątki szalejące przez 6 lat.