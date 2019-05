Niezwykłe zdarzenie sprzed 2-3 mld lat

​Około 2-3 mld lat temu w naszej galaktyce doszło do dramatycznego zdarzenia. Miał wtedy miejsce wybuch gwiazdotwórczy, który mógł zainicjować powstanie nawet połowy gwiazd obecnych w Drodze Mlecznej.

Zdjęcie Naukowcy odkryli ślady kanibalizacji galaktyki satelitarnej przez Drogę Mleczną ok. 2-3 mld lat temu /materiały prasowe

Naukowcy odkryli dowody na to, że od 6 do 10 mld lat temu ogólna szybkość formowania się gwiazd spadła, co zaobserwowano w całym wszechświecie. Ale mniej więcej 5 mld lat temu w Drodze Mlecznej procesy gwiazdotwórcze ponownie przyspieszyły.

Przyczyną takiego obrotu wydarzeń była prawdopodobnie kanibalizacja galaktyki satelitarnej przez Drogę Mleczną. To wydarzenie dostarczyło nowej materii do naszej galaktyki, która została zainicjowana w procesie powstawania gwiazd. Nie był to pierwszy raz w historii naszej galaktyki.



Odkrycie, że 2-3 mld lat temu nastąpił wybuch gwiazdotwórczy w Drodze Mlecznej było możliwe dzięki obserwacjom przeprowadzonym przez satelitę Gaia.



Zrozumienie ewolucji Drogi Mlecznej ma wpływ na postrzeganie naszego miejsca we wszechświecie.