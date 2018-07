Niezwykłe pochodzenie asteroid w Układzie Słonecznym

Naukowcy sugerują, że większość asteroid w Układzie Słonecznym może mieć wspólne pochodzenie - starożytne planety.

Zdjęcie Większość obiektów z pasa planetoid ma podobne pochodzenie /123RF/PICSEL

Badania przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu Floryda sugerują, że 85 proc. z 200 000 asteroidy znajdujących się w pasie planetoid pochodzi z 5 lub 6 starożytnych planet. Pozostałe asteroidy mogą pochodzić z tego samego miejsca, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone.



Naukowcy prześledzili historię dużych obiektów, takich jak Flora, Westa, Nysa, Polana i Eulalia. Sugerują, że zaczęły one jako "duże pierwotne planetozymale" lub mniejsze planety, które rozproszyły się na wczesnych etapach Układu Słonecznego - ponad 4 mld lat temu.



Szczególnie interesujące jest dowiedzenie się, jak te asteroidy ewoluowały w czasie. Takie badania nam również powiedzieć, z jakich materiałów są one wykonane.



- Te duże obiekty stale przelatują obok Ziemi, więc oczywiście jesteśmy zaniepokojeni ich liczbą i materiałów, z których są zbudowane. Jeżeli kiedykolwiek któraś z tych asteroid będzie na kursie kolizyjnym z Ziemią i będziemy chcieli zmienić trajektorie, musimy wiedzieć jaka jest jej natura - powiedział Stanley Dermott z Uniwersytetu Floryda.



Nie jest jasne, skąd pochodzi pozostałe 15 proc. asteroid. Zespół Dermotta sugeruje, że mogą być one pozostałościami innych protoplanet zwanych "rodzinami duchów".