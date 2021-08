Niezwykłe pierścienie wokół czarnej dziury

Podczas gdy nie możemy zobaczyć samej czarnej dziury, materia, którą zbiera od swojej gwiazdy towarzyszącej uformowała się w dysk wokół niej. Jest on widoczny w zakresie rentgenowskim, co doprowadziło do powstania nazwy "rentgenowskiego układu podwójnego". Emisja promieniowania rentgenowskiego z V404 Cygni została wykryta 5 czerwca 2015 r. za pomocą obserwatorium Swift.

Wybuch stworzył wysokoenergetyczne pierścienie powstające z tzw. echa świetlnego. Powstają one, gdy promieniowanie rentgenowskie z czarnej dziury odbija się od chmur pyłu pomiędzy V404 Cygni a Ziemią. NASA zauważa, że chmury pyłu w kosmosie nie przypominają kurzu, ale bardziej dym składający się z drobnych cząstek stałych.



Załączone zdjęcie jest nowym złożonym obrazem w promieniowaniu rentgenowskim z danymi z Chandra X-ray Observatory w kolorze jasnoniebieskim oraz danymi optycznymi z teleskopu PAN-STARRS pokazującymi gwiazdy w polu widzenia. Obraz NASA pokazuje koncentryczne pierścienie utworzone przez promieniowanie rentgenowskie emitowane z flar V404 Cygni obserwowanych w 2015 roku, odbite od różnych obłoków pyłu.



Obraz NASA jest uproszczony i pokazuje tylko cztery z ośmiu pierścieni. Naukowcy przeanalizowali 50 obserwacji wykonanych za pomocą obserwatorium Swift w 2015 r. przeprowadzonych między 30 czerwca a 25 sierpnia. Chandra obserwowała system między 11 a 25 lipca tego samego roku.



