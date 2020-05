Niezwykłe obserwacje układu TRAPPIST-1

​Astronomowie odkryli, że orbity planet układu TRAPPIST-1 są w przybliżeniu wyrównane z płaszczyzną gwiazdy macierzystej. To rozszerza zakres ekosfery, czyli strefy wokół gwiazdy, w której mogą panować warunki pozwalające na podtrzymanie życia.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu TRAPPIST-1 /materiały prasowe

Wszystkie planety Układu Słonecznego mają orbity leżące niemal w jednej płaszczyźnie, która znajduje się ok. 6 stopni od równika niebieskiego. Jest to zgodne z naszymi wyobrażeniami o formowaniu się gwiazd.

Naukowcy spodziewali się zobaczyć coś podobnego, gdy możliwe stało się wykrycie egzoplanet. Ale okazało się to niezwykłą rzadkością w układach wieloplanetarnych. W przypadku TRAPPIST-1 orbity są wyrównane, co oznacza, że system jest podobny do Układu Słonecznego.



Trzy z siedmiu planet w układzie TRAPPIST-1 leżą w ekosferze, czyli regionie, w którym warunki są odpowiednie dla istnienia wody w stanie ciekłym. Astronomowie są zgodni, że TRAPPIST-1 jest jednym z najlepszych miejsc do poszukiwania życia pozaziemskiego - nie tylko ze względu na podobieństwo ekliptyki do naszej, ale dlatego, że gwiazdę macierzystą okrążają skaliste planety.



Mimo odkrycia wielu planet pozasłonecznych, nigdy do tej pory nie namierzono obiektów o tak wyrównanych orbitach i niskiej masie, jak egzoplanety TRAPPIST-1. Do obserwacji planet posłużył Teleskop Subaru, a wyniki zostały opisane w "The Astrophysical Journal Letters".

Zdjęcie Tak mogłaby wyglądać powierzchnia TRAPPIST-1f / NASA

- Precyzja pomiarów nie była na tyle dobra, aby całkowicie wykluczyć małe odchylenia spinowo-orbitowe. Mimo to, jest to pierwsze wykrycie efektu z planetami podobnymi do Ziemi, a dodatkowe obserwacje pozwolą na lepsze scharakteryzowanie tego niezwykłego układ - powiedział dr Teruyuki Hirano z Uniwersytetu Tokijskiego.



Astronomowie planują dalsze obserwacje TRAPPIST-1.