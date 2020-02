​W pobliskiej Galaktyce Kokon astronomowie wykryli rzadkie podwójne serce.

Zdjęcie Galaktyka NGC 4490 jest niezwykła - ma dwa rdzenie /materiały prasowe

Galaktyka Kokon (NGC 4490), jak sama nazwa wskazuje, wyglądem przypomina kokon. To zniekształcona galaktyka spiralna, która jest pięć razy mniejsza od Drogi Mlecznej. Ale skrywa pewien sekret - ma nie jeden, a dwa rdzenie centralne.



- Widziałem podwójny rdzeń około siedmiu lat temu. Nigdy wcześniej nikt go nie zaobserwował - powiedział astronom Allen Lawrence z Uniwersytetu Stanu Iowa.



Dostrzeżenie obu rdzeni centralnych było trudne. Pierwszy z nich można zobaczyć za pomocą teleskopów optycznych, a drugi - zasłonięty przez materię - można zaobserwować tylko za pomocą teleskopów pracujących w podczerwieni i radioteleskopów.



Ponieważ oba rdzenie mają w przybliżeniu ten sam rozmiar, masę i jasność, naukowcy podejrzewają, że NGC 4490 znajduje się w późnych stadiach wcześniejszej kolizji dwóch galaktyk. Mogłoby to wyjaśniać, dlaczego Galaktyka Kokon ma tak niezwykły kształt, z wydłużonym pióropuszem wodoru.



- Ta cecha jest szczególnie interesująca, ponieważ morfologia podwójnego rdzenia nie jest powszechną strukturą obserwowaną w galaktykach spiralnych o niskim przesunięciu ku czerwieni - powiedział Allen Lawrence.



Jednym z powodów, dla których astronomowie są tak podekscytowani podwójnymi rdzeniami jest to, że mogą pozwalać na wnikanie gazu głęboko do centrum galaktyki w celu zasilania supermasywnej czarnej dziury.