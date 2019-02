Niezwykła obserwacja astronomów

Astronomowie odkryli młodą gwiazdę wyrzucającą dwa strumienie gazu. Tym, co czyni tę gwiazdę wyjątkową jest fakt, że zostały one uwolnione w różnym czasie, pod innymi kątami, a ponadto nie poruszają się z takimi samymi prędkościami. To niezwykłe zjawisko może pomóc naukowcom zrozumieć, w jaki sposób tworzą się dżety.

Zdjęcie Obserwacje dżetów z gwiazdy MMS5/OMC-3 /NASA

Dżety to strumienie plazmowej materii wyrzucane z relatywistycznymi prędkościami z biegunów jądra galaktyki lub gwiazdy. Pierwszy zaobserwowany dżet pochodził z galaktyki eliptycznej M87 w gromadzie Panny.



Podczas obserwacji gwiazdy MMS5/OMC-3 astronomowie zauważyli wyrzucane przez nią strumienie gazu wyrzucane w innych kierunkach i innym czasie. Zastosowane modele wskazują, że jeden z dżetów powstał 1300 lat temu, a drugi 500 lat temu.



- Mierząc przesunięcie fal radiowych możemy oszacować prędkość i czas trwania strumieni gazów. Odkryliśmy, że dżety zostały uruchomione odpowiednio 500 i 1300 lat temu. Są zatem one dość młode - powiedziała Yuko Matsushita z Uniwersytetu Kyushu, główna autorka badań.



Obserwacje były możliwe dzięki czułym antenom Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA).