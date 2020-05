Niezwykła kometa na nocnym niebie

​Kometa C/2020 F8 (SWAN) została odkryta nieco ponad miesiąc temu i obecnie jest widoczna gołym okiem. Potrzeba do tego jedynie przejrzystego nocnego nieba.

Zdjęcie Kometa C/2020 F8 (SWAN) jest widoczna gołym okiem /materiały prasowe

Niedawno kometa C/2019 Y4 (ATLAS) rozpadła się na kawałki w miarę zbliżania się do Słońca. Podobną ścieżką podąża kometa C/2020 F8 (SWAN), która także coraz bardziej zbliża się do naszej gwiazdy, co potęguje jej jasność.

Reklama

Kometa C/2020 F8 (SWAN) znajduje się obecnie w gwiazdozbiorze Wodnika, ok. 100 mln km od Ziemi. Będzie stopniowo zbliżać się do Ziemi aż do 13 maja. Jej najbliższe przejście w pobliżu naszej gwiazdy nastąpi 27 maja.



Komety w miarę jak zbliżają się do Słońca, uwalniają materię i inne gazy, które tworzą widoczną wokół komety komę. Materia może rozciągać się także na cały warkocz.