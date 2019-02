Niezwykła gwiazda w sąsiedniej galaktyce

Naukowcy odkryli, że Galaktyka Andromedy ma nową, która eksploduje co roku.

Zdjęcie Galaktyka Andromeda skrywa jeszcze wiele tajemnic /123RF/PICSEL

M31N 2008-12a to nowa, która ma jedną z najgrubszych skorup materiału, jakie dostrzegli astronomowie, dzięki czemu wybucha częściej niż poprzednio badane obiekty.



- Kiedy po raz pierwszy odkryliśmy, że M31N 2008-12 wybucha co roku, byliśmy zaskoczeni - powiedział Allen Shafter z Uniwersytetu Stanowego w San Diego.



Zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy, nowy wybuchają średnio co 10 lat. Jednak coroczne eksplozje M31N 2008-12a przez miliony lat doprowadziły do powstania niezwykłej skorupy materiału, która obecnie obejmuje prawie 400 lat świetlnych.



Uważa się, że regularnie wybuchająca nowa jest wywołana interakcją między białym karłem (pozostałością martwej gwiazdy) i inną gwiazdą. Biały karzeł kradnie materiał od towarzysza, a gdy zostaje on podgrzany, dochodzi do eksplozji. Jest to nowa, podczas której gwiazda może stać się aż milion razy jaśniejsza niż zwykle, a część materiału jest wyrzucana w przestrzeń, tworząc specyficzną skorupę.



Poza grubością powłoki i częstotliwością eksplozji, jest jeszcze jeden powód, dla którego międzynarodowy zespół naukowców jest zainteresowany tym obiektem. Obiekt posiada znamiona ogromnego białego karła, zbliżającego się do granicy przeistoczenia w supernową. Uchwycenie tej przemiany "na żywo" byłoby przełomowym wydarzeniem.



Astronomowie zastanawiają się, czy obiektów takich jak M31N 2008-12 jest więcej we wszechświecie, czy jest to jedynie egzotyczny wyjątek.