Niezwykła gwiazda pojawiła się na nocnym niebie

RS Ophiuchi znajduje się ok. 4566 lat świetlnych od nas, a jej jasność to ok. 4,8 mag (magnitudo). Jest to przykład nowej rekurencyjnej, czyli gwiazdy wybuchającej okresowo. Są one niezwykle rzadkie - w Drodze Mlecznej znamy tylko 10 takich ciał.

RS Ophiuchi zazwyczaj wybucha co ok. 15 lat. Jej wcześniejsza eksplozja miała miejsce w 2006 roku, więc kolejny wybuch nastąpił dokładnie o czasie. Obiekt został został zgłoszony 8 sierpnia 2021 roku przez irlandzkiego astronoma-amatora Keitha Geary'ego. Po tej detekcji szybko pojawiły się doniesienia o kolejnych na całym świecie.



RS Ophiuchi to gwiazda podwójna, biały karzeł na bliskiej orbicie z czerwonym olbrzymem. Gdy obie te gwiazdy wirują wokół siebie, materia - głównie wodór - jest odsysana z czerwonego olbrzyma przez mniejszego, gęstszego białego karła. Wodór ten gromadzi się na powierzchni białego karła, gdzie ulega podgrzaniu. Masa staje się tak duża, że ciśnienie i temperatura na dnie warstwy są wystarczające do wywołania eksplozji termojądrowej, gwałtownie wyrzucającej nadmiar materii w przestrzeń kosmiczną. To właśnie jest nowa.



Według obserwacji spektroskopowych gwiazdy, pojaśnienie odpowiada nowej - jest tak gwałtowne, że materia jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną z prędkością ok. 2600 km/s. Teleskop Fermi wykrył również źródło promieniowania gamma pochodzące z miejsca wystąpienia nowej, co potwierdza, że wybuch rzeczywiście miał miejsce.



Kolejny wybuch RS Ophiuchi jest spodziewany za 15-20 lat.



