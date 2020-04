Niezwykła egzoplaneta z metalową atmosferą

Naukowcy odkryli egzoplanetę, której atmosfera składa się z odparowanych metali. Jak to możliwe?

Zdjęcie Wizja artystyczna planety MASCARA-2 b /materiały prasowe

25 lat temu astronomowie odkryli nową klasę egzoplanet, niepodobną do żadnej innej w Układzie Słonecznym - gorące jowisze. Są to gazowe olbrzymi, które orbitują wokół gwiazdy o masie zbliżonej do masy Słońca, w odległości setki razy bliższej niż Jowisz. Naukowcy z Uniwersytetu Yale spojrzeli w atmosferę jednej z takich planet i odkryli odparowane metale.

MASCARA-2 b to egzoplaneta oddalona od nas o 450 lat świetlnych. Panują na niej temperatury przekraczające 1700oC, więc ma status ultragorącej. Znajduje się 100 razy bliżej gwiazdy macierzystej niż Jowisz Słońca. MASCARA-2 b co 3,47 ziemskiego dnia okrąża gwiazdę. Dla naukowców ta planeta była idealnym kandydatem do przetestowania spektrometru Extreme Precision Spectrometer (EXPRES) znajdującego się w Obserwatorium Lowella w Arizonie.



Mimo iż głównym zadaniem instrumentu jest poszukiwanie planet podobnych do Ziemi wokół pobliskich gwiazd, precyzja EXPRES może być wykorzystana do badania atmosfery odległych planet.

Badania wykazały, że coś w atmosferze planety MASCARA-2 b blokuje część światła gwiazdy. Analizując poszczególne długości zaobserwowanych fal, naukowcy stwierdzili, że atmosfera jest wypełniona lotnym żelazem, magnezem i chromem.



- Te detektory chemiczne mogą nas nie tylko wiele nas nauczyć o składzie pierwiastków w atmosferze, ale także o efektywności wzorów cyrkulacji atmosferycznej - wyjaśnił Jens Hoeijmakers, główny autor badań i astronom w Obserwatorium w Genewie.



Obserwacje nie tylko przyczyniają się do poszerzenia naszej wiedzy o gorących jowiszach, ale także stanowią dobrą "rozgrzewkę" dla instrumentu EXPRES, którego celem jest poszukiwanie egzoplanet podobnych do Ziemi.