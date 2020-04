Niezwykła cecha komety 2I/Borisov

​Kometa międzygwiezdna 2I/Borisov została odkryta we wrześniu 2019 r., kiedy to zaczęła zbliżać się do wewnętrznego Układu Słonecznego z głębi kosmosu. Im bliżej była Słońca, tym zaczęła uwalniać coraz więcej materii. To, co na początku wyglądało bardzo podobnie do innych komet w Układzie Słonecznym, okazało się czymś zupełnie innym.

Zdjęcie Wizja artystyczna komety 2I/Borisov /materiały prasowe

Obserwacje ujawniły, że kometa 2I/Borisov jest bogata w lód zbudowany z tlenku węgla (CO). Ma go znacznie więcej na powierzchni niż jakakolwiek kometa w promieniu 300 mln km od Słońca. Woda jest zazwyczaj najobfitszą cząsteczką w kometach, więc wykrycie CO jest czymś niezwykłym. Tlenku węgla jest w 2I/Borisov o 0,7-1,7 razy więcej niż wody.

To rzuca nowe światło na narodziny komety 2I/Borisov. Nie powstała ona w pobliżu swojej gwiazdy, ale dalej - w zimnym regionie - a następnie została wyrzucona przez mijającą gwiazdę lub olbrzymią planetę. To mogło wprawić ją w ruch, który przygnał ją aż do Układu Słonecznego.



- To jest pierwszy raz, gdy spojrzeliśmy we wnętrze komety spoza Układu Słonecznego i jest ono dramatycznie różne od większości innych komet, które widzieliśmy wcześniej - powiedział Martin Cordiner, astrochemik NASA.



Kometa 2I/Borisov swoją nazwę zawdzięcza nazwisku odkrywcy, astronoma-amatora - Giennadija Borysowa - które jest poprzedzone symbolami 2I. "I" jest symbolem "interstellar", czyli obiektu międzygalaktycznego, a 2 oznacza, że jest to drugi odkryty kosmiczny wędrowiec.



- Kometa 2I/Borisov dała nam pierwsze spojrzenie na chemię, która ukształtowała inny układ planetarny. Ale tylko wtedy, gdy będziemy mogli porównać ten obiekt z innymi kometami międzygwiezdnymi, dowiemy się, czy 2I/Borisov jest szczególnym przypadkiem, czy też każdy obiekt międzygwiezdny ma niezwykle wysoki poziom CO - podsumowała Stefanie Milam, planetolog z NASA.