Nietypowe zachowanie odległej gwiazdy neutronowej

​Międzynarodowy zespół astronomów przeprowadził równoczesne obserwacje radiowe i rentgenowskie gwiazdy neutronowej 1E 1547.0-5408 w okresie jego wzmożonej aktywności. Wykryto źródła nowych sygnałów z tego tajemniczego obiektu.

Magnetary to gwiazdy neutronowe o niezwykle silnym polu magnetycznym, ponad kwadrylion razy silniejszym niż pole magnetyczne Ziemi. Rozpad pól magnetycznych w magnetarach powoduje emisję wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego, np. pod postacią promieni X lub fal radiowych.

Magnetar 1E 1547.0-5408 jest oddalony od Ziemi o ok. 14 670 lat świetlnych. Wiruje raz na 2,07 sekundy i dysponuje polem magnetycznym o sile ok. 640 bilionów G. Obserwacje wykazały, że magnetar doświadczył co najmniej trzech wybuchów (ostatni w 2009 r.), podczas których wyemitował kilka krótkich impulsów radiowych.



Obecnie zespół astronomów pod przewodnictwem Gianluca Israela z Obserwatorium Astronomicznego w Rzymie we Włoszech, przedstawił nowe wyniki obserwacji przeprowadzonych w 2009 r., kiedy to 1E 1547.0-5408 wykazał swoją ostatnią aktywność. Monitoring tego magnetaru prowadzony był za pomocą radioteleskopu Parkes wraz z Obserwatoriami Rentgenowskimi Chandra NASA i XMM-Newton ESA.



Zidentyfikowano dwa wybuchy 1E1547.0-5408. Badanie wykazało, że wybuchy radiowe 1E 1547,0-5408 nie są zgodne ani z pulsacjami radiowymi wykrytymi kilka dni wcześniej, ani z pulsacjami rentgenowskimi obserwowanymi z tego źródła. Dodano, że podczas nowych obserwacji nie wykryto żadnych pulsacji radiowych.



Zdaniem badaczy nowo odkryte pulsacje przypominają tzw. szybkie błyski radiowe (FRB). Potrzebne są jednak dalsze badania, ukierunkowane na określenie właściwości spektralnych tych wybuchów radiowych, aby potwierdzić, że magnetar faktycznie emitował FRB.