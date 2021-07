Niebywałe - gwiazdy neutronowe mają własne góry

Ponieważ gwiazdy są tak gęsto upakowane, mają ogromne przyciąganie grawitacyjne, szacowane na miliard razy silniejsze niż przyciąganie ziemskie. Ogromna grawitacja zgniata każdą cechę na powierzchni gwiazdy do niezwykle małych rozmiarów. Ze wszystkimi cechami powierzchni wygładzonymi przez ogromną grawitację, pozostałość po gwieździe jest niemal idealną kulą.

Chociaż "góry" na powierzchni gwiazdy neutronowej są miliardy razy mniejsze niż podobne obiekty na Ziemi, to mimo wszystko nazywamy je górami. Naukowcy wykorzystali modelowanie obliczeniowe do zbudowania realistycznych gwiazd neutronowych, a następnie poddali je działaniu szeregu sił matematycznych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób powstały góry na gwiazdach neutronowych.



Uczeni sprawdzili, jaką rolę odgrywa ultragęsta materia jądrowa i odkryli, że największe wytworzone góry mają tylko ułamek milimetra wysokości. Jest to 100 razy mniej niż wcześniej szacowano.



Wcześniejsze prace sugerowały, że gwiazdy neutronowe mogą wytrzymać odchylenia od idealnej sfery do kilku części na milion. Oznaczałoby to góry wielkości kilku centymetrów. Jednak obliczenia zakładały, że gwiazda neutronowa była napięta w taki sposób, że skorupa była bliska pęknięcia w każdym punkcie, ale nowe modele wskazują, że takie warunki nie są realistyczne.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeff Bezos powrócił już na Ziemię. Tak wyglądało lądowanie kapsuły Blue Origin AFP