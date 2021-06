Nie tylko ekosfera - to geologia planety ma kluczowe znaczenie

​Wiedza z zakresu geologii pomaga naukowcom znaleźć planety podobne do Ziemi.

Zdjęcie Artystyczna wizualizacja obcej planety / 123RF/PICSEL

Brendan Dyck - geolog z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej - wykorzystał swoją wiedzę na temat formowania się planet, aby pomóc naukowcom w identyfikacji egzoplanet, na których może istnieć życie. Astronomowie namierzyli do tej pory ponad 4000 egzoplanet, a kolejne kandydatki czekają na potwierdzenie. Niektóre z tych planet krążą wokół gwiazd w tzw. ekosferze, czyli strefie pozwalającej na istnienie wody w stanie ciekłym.

Dyck wykorzystał geologię wczesnego formowania się planet, aby pomóc w identyfikacji obiektów, które mogą być zdolne do podtrzymania życia.



Dyck powiedział, że odkrycie każdej egzoplanety jest ekscytujące, ale najważniejszą rzeczą, jaką naukowcy chcą wiedzieć, gdy namierzą taki obiekt, jest to, czy wśród egzoplanet znajdują się mniejsze planety podobne do Ziemi z żelaznymi rdzeniami. Planety te zazwyczaj znajdują się wewnątrz ekosfery, wokół której krążą, w odległości odpowiedniej do tego, by na ich powierzchni znalazła się woda w stanie ciekłym.



Podczas gdy znalezienie planety orbitującej w ekosferze jest dobrym sposobem na posortowanie tysięcy kandydatów na planety, samo orbitowanie w tej strefie nie jest wystarczającą gwarancją możliwości zamieszkania. Naukowcy wskazują na Marsa, który znajduje się w ekosferze Słońca, ale woda, która była na powierzchni dawno temu, wyparowała. Informacje o geologii tych skalistych planet mogą odegrać rolę w zawężeniu poszukiwań.



Wyniki badania wskazują, że jeśli naukowcy znają ilość żelaza obecnego w płaszczu planety, mogą przewidzieć jak gruba będzie skorupa i czy może być na niej obecna woda w stanie ciekłym, a także atmosfera. Dyck powiedział, że jest to bardziej precyzyjny sposób na identyfikację nowych planet podobnych do Ziemi, niż poleganie wyłącznie na ich pozycji w ekosferze.



Wykazano, że planety z większym jądrem tworzą cieńsze skorupy, podczas gdy planety z mniejszymi rdzeniami tworzą grubsze, bogate w żelazo skorupy, takie jak Mars. Grubość skorupy planety będzie wskazywać, czy wspiera ona tektonikę płyt oraz ile wody i atmosfery może mieć. Woda i grubość atmosfery są kluczowe dla życia, jakie znamy.