Nazwano pięć kolejnych księżyców Jowisza

​Pięć księżyców Jowisza zyskało swoje oficjalne nazwy. To oznacza, że znamy już 79 naturalnych satelitów tego gazowego olbrzyma.

Zdjęcie Jowisz wciąż skrywa wiele tajemnic /NASA

Na własne nazwy czeka 26 księżyców Jowisza. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaakceptowała nazwy dla pięciu z nich.

W 2018 r. naukowcy z Carnegie Institution for Science odkryli 12 nieznanych wcześniej księżyców Jowisza. Automatycznie nadali im nazwy numeryczne i rozpoczął się proces przyznawania nazw własnych obiektów. Odkrywcom przysługuje prawo do nadania nazw, które muszą jednak zostać zaakceptowane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną.



Każda planeta ma swoje własne wytyczne co do tworzenia nazw dla księżyców. Księżyce Jowisza można nazywać pochodzącymi z mitologii greckiej i rzymskiej imionami kochanek lub potomków Zeusa lub Jowisza. Istnieją jeszcze inne pomniejsze zasady, np. dotyczące długości nazw czy ostatniej litery w nazwie księżyca, w zależności od kierunku orbity. Nadanie nazwy nowo odkrytemu obiektowi nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać.



Księżyc S/2017 J4 został nazwany Pandia, od bogini pełni księżyca i siostry Ersy. Mianem Ersy z kolei nazwano księżyc S/2018 J1 - nazwa pochodzi od bogini rosy porannej. Księżyc S/2003 J5 nazwano Ejrene, od bogini pokoju, a S/2003 J15 nazwano Filofrozyna. Jej siostrze Eufeme przypadł księżyc oznaczony jako S/2003 J3.



Wszystkie z wymienionych księżyców to pozostałości po większych obiektach, które rozpadły się w wyniku kolizji z różnymi ciałami niebieskimi, w tym ze sobą nawzajem.