Zaskakujące jest to, że znamy tylko kilkadziesiąt czarnych dziur w Drodze Mlecznej. Poza supermasywną czarną dziurą Sagittarius A* znajdującą się w centrum naszej galaktyki, wszystkie pozostałe mają masę najwyżej 15 mas Słońca, choć statystycznie powinno być ich znacznie więcej. Nawet dziesiątki milionów. Skąd te dysproporcje?

Zdjęcie Czarnych dziur jest w Drodze Mlecznej więcej niż nam się wydawało? /123RF/PICSEL

Znalezienie wszystkich czarnych dziur jest praktycznie niemożliwe ze względu na ich właściwości. Zgodnie z nazwą, są całkowicie czarne, więc nie odbijają światła, które umożliwiłoby ich obserwacje. Ale Daichi Tsuna i Norita Kawanaka z Uniwersytetu w Tokio i Uniwersytetu w Kioto mają nowy sposób na wykrycie czarnych dziur. Uważają, że możliwa jest detekcja emisji czarnych dziur akreujących materię z ośrodka międzygwiezdnego, która wypełnia przestrzeń między gwiazdami. Ilość wyrzucanego materiału jest bardzo mała, a zatem emisja jest wyjątkowo słaba i trudna do zmierzenia.



Emisja ta może zostać wykryta przez Square Kilometre Array (SKA), czyli planowaną sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. W ciągu najbliższej dekady, SKA stanie się największym radioteleskopem na świecie. Naukowcy oczekują, że pierwsza faza pracy teleskopu wykryje ok. 30 izolowanych czarnych dziur. Po pełnym uruchomieniu radioteleskopu, będzie on w stanie namierzyć nawet 700 takich obiektów.



Według astronomów w Drodze Mlecznej może ukrywać się nawet 100 mln czarnych dziur. Opiera się to na szacunkach, że nasza galaktyka miała w przybliżeniu 20 000 eksplozji gwiezdnych w ciągu ostatniego miliona lat.



Zakładając, że Droga Mleczna jest płaskim dyskiem i ma ok. 100 000 lat świetlnych średnicy i ok. 1000 lat świetlnych grubości, izolowane czarne dziury powinny występować co kilka lat świetlnych. Znacznie więcej ich zaobserwujemy w pobliżuj centrum galaktyki niż na jej obrzeżach, gdzie znajduje się Układ Słoneczny.



Najbliższą czarną dziurą w sąsiedztwie Ziemi jest V616 Monocerotis, która jest oddalona od nas o 3000 lat świetlnych i a masę 9-13 mas Słońca.