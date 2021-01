Wykorzystując Kosmiczny Teleskop Chandra naukowcom udało się odkryć niezwykły magnetar.

Zdjęcie J1818.0-1607 /materiały prasowe

Magnetary są rodzajem gwiazd neutronowych, które są zbudowane są z zapadniętych rdzeni masywnych gwiazd, które pozostają po wybuchu supernowych. To, co odróżnia magnetary od innych gwiazd neutronowych, to fakt, że generują one najsilniejsze pola magnetyczne znane we Wszechświecie.

Dla przykładu, pole magnetyczne Ziemi ma wartość ok. 1 gausa, podczas gdy magnetary generują pola magnetyczne o sile ok. miliona miliardów gausów.



12 marca 2020 r. astronomowie wykryli nowy magnetar przy pomocy obserwatorium Swift. Był to dopiero 31 taki znany nam obiekt, spośród ok. 3000 znanych gwiazd neutronowych. Naukowcy ustalili, że J1818.0-1607 jest wyjątkowy z kilku powodów.



Po pierwsze, jest to najmłodszy znany magnetar, którego wiek szacuje się zaledwie na 500 lat. Po drugie, wiruje on znacznie szybciej niż jakikolwiek inny magnetar, obracając się raz na 1,4 sekundy. Teraz przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Chandra udało się zrobić zdjęcie tego obiektu.



Astronomowie zaobserwowali J1818.0-1607 za pomocą teleskopów radiowych, takich jak Very Large Array (VLA), potwierdzając, że emituje on fale radiowe. Oznacza to, że obiekt wykazuje właściwości podobne do typowego "pulsara napędzanego rotacyjnie". Tylko pięć magnetarów - w tym J1818.0-1607 - działa jak pulsary, stanowiąc mniej niż 0,2 proc. znanej populacji gwiazd neutronowych.



Eksplozja, która wytworzyła magnetar w tym wieku, prawdopodobnie pozostawiła po sobie wykrywalne pole szczątkowe. Teraz planem uczoncyh jest jego wykrycie.