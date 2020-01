​Planety krążące wokół układów podwójnych są ekscytującą ciekawostką. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że jedną z nich odkrył nastoletni Wolf Cukier podczas trzeciego dnia stażu w NASA.

Zdjęcie Wizja artystyczna TOI 1338 b /NASA

Planeta TOI 1338 b jest 6,9 razy większa od Ziemi i okrąża macierzystą gwiazdę co 93-95 dni. Zadaniem nastolatka podczas stażu w NASA była analiza danych zebranych przez łowcę egzoplanet, czyli Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) na portal Zooniverse.



- Przeglądałem dane pod kątem wszystkiego, co ludzie zgłaszali jako tranzyt układu podwójnego. Około trzech dni od rozpoczęcia stażu zobaczyłem sygnał z systemu TOI 1338. Okazało się, że to planeta - zrelacjonował Wolf Cukier.



TOI 1338 to układ podwójny, w którym jedna gwiazda jest ok. 10 proc. cięższa od Słońca, a druga jest znacznie mniejsza (1/3 masy Słońca). Gwiazdy okrążają się w ciągu 15 dni.



Zdjęcie Wolf Cukier w swoim pokoju / YouTube

TOI 1338 b jest planetą o rozmiarach pomiędzy Neptunem i Saturnem, więc za każdym razem, gdy przechodzi przed gwiazdą, TESS odnotowuje spadek jasności układu. Sygnał jest niewielki dla większej gwiazdy i praktycznie niewykrywalny dla mniejszej, ale wystarczył, by wzbudzić ogólne zainteresowanie.



System TOI 1338 znajduje się 1300 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Malarza.