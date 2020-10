​Woda na Księżycu jest znacznie powszechniejsza, niż nam się wydawało. W zacienionych regionach znajdują się "kieszonki" zawierające lód - niektóre tak małe, jak moneta.

Zdjęcie Na Księżycu woda istnieje do dziś - jest jednak ukryta /NASA

Naukowcy poszukują oznak wody na Księżycu od 2009 r. W 2018 r. potwierdzili obecność lodu wodnego na powierzchni Srebrnego Globu. Teraz, w dwóch nowych badaniach, nie tylko potwierdzono obecność tego życiodajnego płynu na Księżycu, ale także odkryto, że w stale zacienionych miejscach, cały czas jest lód.

- Można sobie wyobrazić, że stojąc na powierzchni Księżyca w pobliżu jednego z biegunów, widać cienie, w których kryje się lód - powiedział Paul Hayne z Laboratorium Atmosfery i Fizyki Kosmicznej z Uniwersytetu Kolorado w Boulder.



Kieszonki małe jak moneta

Zespół kierowany przez Hayne'a wykorzystał dane z orbitera Lunar Reconnaissance Orbiter do zbadania "lodowych pułapek", w których woda może nie tylko istnieć przez określony czas, ale występować stale. Na Księżycu jest sporo takich lodowych pułapek, niektóre o średnicy zaledwie 1 cm, ale inne nawet tysiące razy większe. Takie cienie, które skrywają lód występują trwale na obu biegunach Srebrnego Globu.



Odkryto, że 40 000 km2 powierzchni Księżyca ma zdolność zatrzymywania wody. To ponad dwa razy więcej niż obszar, który wcześniej zdaniem naukowców miał skrywać lód na naszym naturalnym satelicie.



- Temperatury są tak niskie, że lód zachowuje się jak skała. Jeżeli woda się tam dostanie, to przez miliard lat nigdzie się nie ruszy - dodał Hayne.



Nowe znalezisko może okazać się kluczowe w kontekście planów ludzkości, która nie tylko chce wrócić na Księżyc w ramach programu Artemis, ale także stworzyć stałą bazę na powierzchni Srebrnego Globu. Bez niej dalsze wyprawy - choćby na Marsa - nie udadzą się.



- Jeżeli mamy rację, lód będzie bardziej dostępny dla wody pitnej, paliwa rakietowego i wszystkiego, co wymyśli NASA - podsumował Hayne.



Woda dla każdego

W drugim badaniu prowadzonym przez Caseya Honniballa, stypendystę programu postdoktorskiego NASA z Goddard Space Flight Center, uczeni analizowali wodę na Księżycu za pomocą danych zebranych przez latające obserwatorium astronomiczne SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy).



Zdjęcie Woda na Księżycu potwierdzona przez latające obserwatorium SOFIA / NASA

Poprzednie prace identyfikujące wodę na Księżycu opierały się na sygnaturze spektralnej, która nie pokazywała wyraźnie, czy źródłem jest woda, czy też grupy hydroksylowe związane z księżycowymi skałami. Dzięki nowym pomiarom, astronomowie dostrzegli sygnaturę spektralną wody, która definitywnie nie pochodzi od grup hydroksylowych.



Na południu Księżyca jest naprawdę sporo wody, która występuje w ilościach ok. 100-400 ppm (części na milion). Woda prawdopodobnie występuje między ziarnami księżycowych skał.