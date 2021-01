​NASA poszukuje nowatorskich technologii do zapewnienia astronautom pożywienia poza Ziemią. Zespół, który opracuje odpowiedni system, może zgarnąć nagrodę w wysokości 500 000 dol.

Zdjęcie Co jedzą astronauci? /123RF/PICSEL

Typowy dzień na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) jest trudny, ponieważ jedzenie w kosmosie nie jest łatwą sprawą. Na szczęście NASA ma systemy żywnościowe, a dzięki regularnym lotom kosmicznym dostarcza żywność z Ziemi.

Reklama

Wraz z planami załogowej misji na Marsa, coraz ważniejsze staje się znalezienie świeżych pomysłów na opracowanie zrównoważonych systemów żywnościowych. Deep Space Food Challenge to konkurs NASA, który poszukuje projektów z całego świata skupionych wokół nowych technologii produkcji żywności dla długotrwałych misji kosmicznych.



NASA i Kanadyjska Agencja Kosmiczna koordynują działania, aby wyzwanie to stało się rzeczywistością. Ponieważ astronauci nie mogą zabrać ze sobą na statek kosmiczny całej żywności, której będą potrzebować, NASA twierdzi, że ludzkość musi wynaleźć systemy produkcji żywności, które mogą być wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej.



Idealny projekt, wymagałby minimalnych zasobów i produkowałby minimalną ilość odpadów, zapewniając jednocześnie bezpieczne, pożywne i smaczne jedzenie dla astronautów na pokładzie. Opracowane rozwiązania mogą być również korzystne dla Ziemi.



Za pierwsze miejsce w konkursie, przewidziano pulę nagród w wysokości do 500 000 dol.