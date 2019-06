NASA planuje misję na Psyche

NASA jest gotowa do eksploracji szczątków starożytnej planety znajdujących się w pasie planetoid.

Zdjęcie Wizja artystyczna przedstawiająca sondę dolatującą do Psyche /materiały prasowe

Nagi, metaliczny rdzeń martwej planety wkrótce będzie miał gości. Dziwaczna kosmiczna skała krążąca wokół Słońca między Marsem a Jowiszem jest celem misji NASA, która weszła w końcową fazę projektowania.



NASA wyznaczyła datę 31 stycznia 2026 r. na moment przybycia statku kosmicznego w bezpośrednie sąsiedztwo Psyche, planetoidy o średnicy 200 km, znajdującego się w pasie planetoid. Naukowcy od dawna podejrzewają, że Psyche składa się wyłącznie z żelaza i niklu, więc może być odsłoniętym rdzeniem dawno zniszczonej protoplanety z wczesnego okresu Układu Słonecznego.

Planeta ta prawdopodobnie miała średnicę zbliżoną do Marsa, zanim nieznane siły doprowadziły do rozerwania jej skalistej skorupy.



Sonda wysłana na Psyche ma rozwiać wiele wątpliwości i dostarczyć nowe informacje o obiektach znajdujących się w Pasie Asteroid.



- Wraz z przejściem w nową fazę misji jesteśmy o krok bliżej odkrycia tajemnic Psyche, gigantycznej tajemniczej asteroidy - powiedziała Lindy Elkins-Tanton, planetolog z Uniwersytetu Stanowego Arizona.



Psyche ma masę ok. 22 mld kg, co stanowi 0,03 proc. masy Księżyca. Choć jest to jedenasta pod względem masy planetoida w Układzie Słonecznym i nie może równać się takim gigantom jak Ceres czy Westa, to nadal ma niezwykły skład chemiczny. Większe planetoidy składają się głównie ze skał i lodu. Psyche jest największym znanym obiektem zbudowanym niemal wyłącznie z metalu.

Sonda wysłana przez NASA będzie krążyć wokół Psyche przez kilka tygodni, zbierając dane o wieku planetoidy i sposobie powstania. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, misja powinna rozpocząć się w sierpniu 2022 r.