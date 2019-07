Namierzono źródło kolejnego szybkiego błysku radiowego FRB

​3,5 mld lat temu tajemniczy obiekt na skraju odległej galaktyki wypromieniował jasny, znikomo krótki impuls radiowy, który dotarł właśnie do Ziemi.

Zdjęcie Źródła FRB wciąż pozostają tajemnicą dla naukowców /123RF/PICSEL

Ten impuls energii znany jako szybki błysk radiowy (FRB) przechodził przez przestrzeń, powoli rozciągając się i zmieniając ruchu. Następnie, w czasie krótszym niż milisekunda w 2018 r., został odnotowany przez australijski radioteleskop. W ten sposób uchwycono jedną z najbardziej tajemniczych form energii we wszechświecie.

Wreszcie udało się wyśledzić źródłowo wspomnianego FRB. Zrozumienie, skąd pochodzą te błyski może mieć ogromne znaczenie dla naszego zrozumienia wszechświata.



- Te błyski są zmieniane przez materię, którą spotykają w kosmosie. Teraz możemy wskazać, skąd pochodzą. Możemy użyć ich do pomiaru ilości materii w przestrzeni międzygalaktycznej - powiedział Jean-Pierre Macquart, astronom z ICRAR.



Odkąd FRB zostały odkryte w 2017 r. zaobserwowano ok. 85 tego typu zjawisk. Udało się namierzyć źródło tylko jednego z nich w 2016 r. Teraz udało się ponownie. Obserwacje przy użyciu teleskopu ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder) wskazały na galaktykę wielkości Drogi Mlecznej oddaloną od Ziemi o ok. 3,6 mld lat świetlnych. Dalsze pomiary wykazały, że galaktyka jest stosunkowo stara i nie tworzy już wielu nowych gwiazd.



Astronomowie mają nadzieję, że namierzanie źródeł kolejnych FRB będzie teraz łatwiejsze.