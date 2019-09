Największy wulkan w Układzie Słonecznym, Loki znajdujący się na Io, jednym z księżyców Jowisza, może wybuchnąć. Astronomowie zaobserwowali okresowość w aktywności wulkanicznej obiektu, co świadczy o zbliżającej się erupcji.

Zdjęcie Zdjęcie Lokiego uchwycone przez sondę Voyager 1 /NASA

Największym wulkanem na Io jest Loki otoczony tzw. jeziorem lawowym o średnicy 250 km. Jest tak aktywny, że ziemskie teleskopy są w stanie rozróżnić generowane przez niego ciepło. Do końca września 2019 r. Loki może wybuchnąć.



Do takich wniosków doszła dr Julie Rathbun z Instytutu Nauk Planetarnych. W swoim artykule z 2002 r. wykazała, że w latach 90. ubiegłego wieku Loki wybuchał co 540 dni, ale teraz okres ten się skrócił i wynosi 475 dni. Kolejna erupcja jest coraz bliżej.



"Przewidzieliśmy poprzednią erupcję"

- Jeżeli zachowanie Lokiego się nie zmieni, wulkan wybuchnie jeszcze we wrześniu. Prawidłowo przewidzieliśmy moment poprzedniej erupcji w maju 2018 r. - powiedziała dr Rathbun.



Wulkany są zazwyczaj nieprzewidywalne, ale za regularność Lokiego może odpowiadać jego rozmiar. To sprawia, że jego zachowanie można opisać tylko podstawowymi prawami fizyki erupcji i jest mało narażony na wpływ pomniejszych czynników.



- Trzeba jednak pamiętać, że Loki nosi imię boga-oszusta i nie wiadomo czy sam też się tak nie zachowuje. Na początku Loki wydawał się wybuchać co 540 dni, a teraz wiemy, że to nie jest prawdziwa liczba - dodała dr Rathbun.



Siły pływowe Jowisza

Io to najbardziej aktywne wulkaniczne miejsce w Układzie Słonecznym. Jego wewnętrzne ciepło nie jest produktem rozpadu radioaktywnego jak na Ziemi, ale pochodzi od sił pływowych Jowisza i innych księżyców, m.in. Europy i Ganimedesa.