Najmłodszy magnetar, jaki zaobserwowano

​Gwiazdy neutronowe to jeden z końcowych produktów supernowych. Są niezwykle gęste i mają niesamowite właściwości. Uważa się, że zderzenie dwóch gwiazd neutronowych 4,6 mld lat temu dostarczyło Układowi Słonecznemu wielu ciężkich pierwiastków, 100 mln lat przed powstaniem Ziemi. Teraz odkryto gwiazdę neutronową liczącą zaledwie 240 lat - w kategoriach kosmicznych to noworodek.

Zdjęcie Wizja artystyczna magnetara /materiały prasowe

Obiekt nazywa się Swift J1818.0-1607 i znajduje się 16 000 lat świetlnych od Ziemi. Gwiazda ma masę dwóch Słońc zamkniętych w kuli o średnicy mniejszej niż 30 km. Obraca się ona wokół własnej osi co 1,36 sekundy. Jest to jedna z 3000 znanych gwiazd neutronowych.



Swift J1818.0-1607 to magnetar, czyli gwiazda neutronowa o niewiarygodnie silnym polu magnetycznym. Jest ono 1000 razy silniejsze niż pole magnetyczne średniej gwiazdy neutronowej i nawet 100 mln razy silniejsze niż najmocniejszy magnes stworzony przez człowieka. Astronomowie znają tylko 31 magnetarów. Odkrycie tak młodego obiektu jest jednak bezprecedensowe, ponieważ uważa się, że właściwości magnetarów zmieniają się z wiekiem.



Gwiazda została zauważona przez Neil Gehrels Swift Observatory 12 marca tego roku, kiedy Swift J1818.0-1607 miał nagły wybuch promieni rentgenowskich, dzięki czemu był 10 razy jaśniejszy niż normalnie. Następnie magnetar trafił na cel obserwatorium XMM-Newton ESA i teleskopu NuSTAR NASA. Swift J1818.0-1607 jest najmłodszym pulsarem, jaki kiedykolwiek zaobserwowano.