Najdokładniejsze zdjęcie Słońca w historii

Astronomowie opublikowali właśnie pierwsze zdjęcia z Daniel K. Inouye Solar Telescope, największego teleskopu wyspecjalizowanego w obserwacjach Słońca. Dzięki temu udało się uzyskać niezwykle szczegółowe materiały.

Zdjęcie Pierwsze zdjęcie Słońca uzyskane przez Inouye Solar Telescope /materiały prasowe

Inouye Solar Telescope znajduje się na szczycie Haleakala na Hawajach i ma zwierciadło o średnicy 4 m. Jest to największy teleskop słoneczny na świecie. Ale mimo tego, obserwacje naszej gwiazdy nie są łatwym zadaniem. Główne lustro pochłania 13 kW mocy, generując ogromne ilości ciepła. Teleskop korzysta ze specjalnego systemu chłodzenia, na który składa się ponad 11 km rur. Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki (NSF) chce, by teleskop był docelowo dostępny dla naukowców z całego świata.



- Odkąd NSF rozpoczęła prace nad tym teleskopem, z niecierpliwością czekaliśmy na pierwsze zdjęcia. Teraz możemy udostępniać materiały, które są najbardziej szczegółowymi danymi Słońca. Inouye Solar Telescope jest w stanie mapować pole magnetyczne w koronie słonecznej, w których dochodzi do erupcji słonecznych, które mogą wpływać na Ziemię. Ten teleskop pozwoli lepiej zrozumieć, co napędza kosmiczną pogodę - powiedziała France Cordova z NSF.



Przyszłe obserwacje Inouye Solar Telescope ujawnią dodatkowe szczegóły na temat zmian zewnętrznych warstw Słońca i leżących u ich podstaw procesów magnetycznych, które zachodzą głęboko w nich. Pomoże to naukowcom na lepsze zrozumienie naszej gwiazdy i precyzyjniejsze przewidywanie burz słonecznych.



Pierwsze zdjęcia Inouye Solar Telescope pokazują powierzchnię Słońca w niedostępnej do tej pory rozdzielczości. Widzimy na nich, że nasza gwiazda jest pokryta strukturami gotującej się plazmy, przypominającymi "ziarna". Na zdjęciu widać ciasno ułożone "ziarna", a każde z nich o powierzchni dwa razy większej od powierzchni Polski. Plazma wypływa na powierzchnię, schładza się i ponownie zanurza we wnętrzu Słońca (w miejscu widocznych ciemnych linii) - to tzw. proces konwekcji.



Co sekundę Słońce spala ok. 5 mln ton paliwa. Tylko część uzyskanej w ten sposób energii trafia na Ziemię.