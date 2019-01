Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał najbardziej szczegółowe zdjęcie Galaktyki Trójkąta, która sąsiaduje z Drogą Mleczną.

Zdjęcie Galaktyka Trójkąta w spektakularnej rozdzielczości /NASA

Zdjęcie ma zadziwiającą rozdzielczość 665 mln pikseli i widać na nim zarówno centralny region galaktyki (o jasnym zabarwieniu) i wewnętrzne ramiona spiralne. Składa się z ok. 54 różnych zdjęć wykonanych przez Hubble'a, które zostały połączone przez ESA i NASA.



Galaktyka Trójkąta jest drugą pod względem jasności galaktyką spiralną na niebie (po Andromedzie). Rzeczywista średnica galaktyki to ok. 60 000 lat świetlnych. Jest ona oddalona od nas o ok. 2,9 mln lat świetlnych. Zawiera ona wyjątkowo dużo obszarów H II, rozrzuconych po luźnych ramionach spiralnych wokół centrum galaktyki.



Kosmiczny Teleskop Hubble'a po raz pierwszy uchwycił Galaktykę Trójkąta w 2003 r. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości znajdziecie pod tym adresem.