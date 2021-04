​Najbliższe podwójne kwazary we Wszechświecie

Astronomowie uchwycili dwie pary kwazarów - są to najbliższe podwójne kwazary, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w odległym Wszechświecie.

Zdjęcie Kwazar J0313-1806 /materiały prasowe

Wyniki badań, opublikowane w "Nature Astronomy", sugerują, że czarne dziury w każdej parze są oddalone od siebie o zaledwie kilka tysięcy lat świetlnych, a galaktyki są w trakcie fuzji i zbliżają się do bycia jednym obiektem. Światło z kwazarów podróżowało przez co najmniej 10 miliardów lat, przy czym najdalszy z nich pochodzi sprzed 11,5 miliarda lat. Ta para ma przewidywaną separację 11 400 lat świetlnych.

- Szacujemy, że w odległym Wszechświecie na każde 1000 kwazarów przypada jeden kwazar podwójny. Tak więc znalezienie tych podwójnych kwazarów jest jak znalezienie igły w stogu siana - powiedział Yue Shen, główny naukowiec z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign.



Ewolucja supermasywnych czarnych dziur idzie w parze z ewolucją ich galaktyk-gospodarzy. Ta relacja jest złożona i napędzana przez wiele czynników, a zrozumienie jak te interakcje się rozwijają może być kluczowe dla doprecyzowania naszych modeli formowania się i ewolucji galaktyk.



- To naprawdę pierwsza próbka podwójnych kwazarów w szczytowym okresie formowania się galaktyk, którą możemy wykorzystać do badania pomysłów na to, jak supermasywne czarne dziury łączą się ze sobą, by ostatecznie utworzyć układ podwójny. Kwazary mają ogromny wpływ na formowanie się galaktyk we Wszechświecie. Znalezienie podwójnych kwazarów w tak wczesnym okresie jest ważne, ponieważ możemy teraz przetestować nasze długoletnie pomysły na temat tego, jak czarne dziury i ich galaktyki-gospodarze ewoluują razem - powiedziała Nadia Zakamska z Johns Hopkins University w Baltimore.



Zdjęcie Pary kwazarów namierzone przez naukowców / NASA

Obserwacje były możliwe dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble'a, satelicie Gaia ESA, a także obserwatoriom naziemnym, takim jak Sloan Digital Sky Survey i Gemini North Telescope.



Wszystkie te instrumenty były niezbędne do znalezienia odległych kwazarów, zidentyfikowania ewentualnych kwazarów podwójnych i potwierdzenia, czy rzeczywiście są to pary. Zespół ma teraz nadzieję, że uda się znaleźć o wiele więcej obiektów takich jak te cztery kwazary, poszerzając naszą wiedzę na temat fuzji galaktyk w odległym Wszechświecie.