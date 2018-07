Najbardziej szczegółowe zdjęcie kwazara w historii

Astronomom udało się uzyskać niesamowity obraz jasnego kwazara oddalonego od nas o 13 mld lat świetlnych.

Zdjęcie Kwazar P352-15 uchwycony podczas obserwacji astronomicznych /NASA

Obiekt znany jako PSO J352.4034-15.3373 lub w skrócie P352-15 pochodzi z pierwszego miliarda lat wszechświata, co może być pomocne w określeniu jakie warunki panowały tuż po Wielkim Wybuchu. Podczas obserwacji naukowcy uchwycili supermasywną czarną dziurę, która zasila kwazar i jeden lub dwa strumienie gazów odchodzących z niej.



- Widzimy P352-15 w takiej postaci, jak wtedy, gdy wszechświat miał mniej niż miliard lat, czyli około 7 proc. obecnego wieku. Dalsze obserwacje mogą pozwolić nam na wykorzystanie tego kwazaru jako "lampy" pomiaru ilości neutralnego wodoru pozostającego w tym czasie - powiedział Chris Carilli z NRAO, jeden z autorów obserwacji.



Załączone zdjęcie to dopiero pierwszy krok w obserwacjach P352-15 - daleko mu do jasnego obrazu obiektu. Można go interpretować dwojako. Albo supermasywna czarna dziura znajduje się w centrum i widzimy dwa strumienie emitowane w przeciwnych kierunkach, albo czarna dziura jest po lewej i obserwujemy emisję jednostronnego strumienia. Oba wyjaśnienia rodzą ekscytujące konsekwencje.