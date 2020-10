Na Tytanie znaleziono nietypowe cząsteczki

​Na Tytanie, największym księżycu Saturna, wykryto "dziwną" molekułę, której nigdy wcześniej nie dostrzeżono w żadnej innej atmosferze.

Zdjęcie Tytan to jeden z najbardziej interesujących obiektów Układu Słonecznego /materiały prasowe

Tytan, największy księżyc Saturna, jest jeszcze dziwniejszy niż wcześniej. W jego atmosferze astronomowie wykryli cyklopropenyliden (C 3 H 2 ), niezwykle rzadki związek chemiczny oparty na węglu, który jest tak reaktywny, że na Ziemi może istnieć tylko w warunkach laboratoryjnych.

