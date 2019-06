Tytan jest największym księżycem Saturna. Dane zebrane przez sondę Cassini wskazują na złożoną chemię na księżycu. Naukowcy próbowali odtworzyć je w warunkach laboratoryjnych, jednak okazało się to niemożliwe.

Zdjęcie Na Tytanie tworzą się substancje, których nie znajdziemy na Ziemi /NASA

Uczeni odkryli, że na Tytanie mogą występować kryształy, które naturalnie nie powstałyby na Ziemi. W przeciwieństwie do minerałów z naszej planety, które są zbudowane z węglanów lub krzemianów, kryształy na Tytanie mogą mieć pochodzenie organiczne.



Naukowcy odtworzyli w warunkach laboratoryjnych atmosferę panującą na Tytanie. Pierwszą wyprodukowaną substancją był niezwykły kokryształ, w którym tradycyjne heksagonalne cząsteczki benzenu zostały zmienione w celu przechowywania wewnątrz cząsteczki etanu.



Innym, szczególnie fascynującym produktem, było tworzenie się kokryształów z acetylenu i butanu. Na Ziemi te substancje są gazami, ale przy -179oC na Tytanie występują w stanie stałym. Ten kokryształ jest prawdopodobnie niezwykle powszechny na księżycu Saturna.



Wykazano, że kokryształy mogą rozpuszczać się w metanie i etanie tworzącym jeziora. Podczas sezonowego odparowywania, kryształy tworzą osady przypominające pierścienie, które czasami tworzą się wokół wanny. Substancje te mogą pokrywać brzegi i plaże Tytana.



Niestety, ani sonda Cassini, ani lądownik Huygens, nie zostały zaprojektowane do tak specyficznego zadania, jak poszukiwanie śladów kokryształów. Na szczegółowe wyniki badań trzeba będzie poczekać z kolejną misją na księżyce Saturna.