Na tych planetach panują lepsze warunki niż na Ziemi? Odkryli ich aż 24

​Ziemia to jedyna planeta, na której wiemy, że istnieje życie. Ale raczej nie jedyna, na której życie istnieje. Okazuje się jednak, że we Wszechświecie istnieją planety lepiej przystosowane do rozwoju życia niż nasza. Teraz odkryto 24 z nich.

Zdjęcie Nie wszystkie planety są równie gościnne jak Ziemia /123RF/PICSEL

Astronomowie z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przyjrzeli się gwiazdom lepszym dla życia od Słońca. Takim jak gwiazdy typu widmowego K, które żyją 2-7 razy dłużej od gwiazd typu widmowego G (jak Słońce). Są one również chłodniejsze i emitują mniejsze ilości szkodliwego promieniowania UV.

Gwiazdy typu widmowego K są 3-4 razy bardziej powszechne od gwiazd typu widmowego G, co sprawia, że jest bardziej prawdopodobne, że mają okrążające je planety. Te nadające się do zamieszkania planety są także nieco większe i do 1,5 razy masywniejsze. Dzięki temu, planety te dłużej utrzymują wewnętrzne ciepło i atmosferę. To oznacza więcej potencjalnych ziem do zamieszkania.



Ostatnim kluczowym składnikiem jest woda. Nieco cieplejszy świat bogaty w wodę byłby lepiej przystosowany do podtrzymania życia od Ziemi. Widać to też na Ziemi, gdzie tropikalne lasy deszczowe są bogatsze we florę i faunę niż tereny suche.



Ile jest egzoplanet? Nie mamy ostatecznych liczb, bo ciągle jakieś obiekty odkrywamy, ale do tej pory wiemy o istnieniu 4500 egzoplanet, z czego 24 są lepszymi pod kątem podtrzymania życia od Ziemi. Najlepsza ze wspomnianych planet ma 4 z 8 cech przeanalizowanych w badaniu, co oznacza, że prawdopodobnie jest bardziej gościnna od Ziemi.



Wszystkie egzoplanety są ponad 100 lat świetlnych do Ziemi. Poszukiwanie kolejnych będzie możliwe dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba, obserwatorium LUVIOR i teleskopowi PLATO.