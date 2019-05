Najnowsze analizy wykazały, że planetoida Itokawa jest bogata w wodę. Obiekty tego typu mogły być odpowiedzialne za dostarczenie w przeszłości nawet połowy wody na naszą planetę.

Zdjęcie Planetoida Itokawa ma kształt orzeszka ziemnego /materiały prasowe

W 2 z 5 próbek zbadanych przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Arizony wykryto piroksen. Na Ziemi minerał ten zawiera cząsteczki wody w swojej strukturze krystalicznej, więc można wnioskować, że podobnie jest z asteroidami.



- Odkryliśmy, że badane przez nas próbki są bogate w wodę w porównaniu ze średnią wartością obiektów z wewnętrznego Układu Słonecznego - powiedział dr Ziliang Jin, główny autor badań.



(25143) Itokawa to planetoida z grupy Apolla, należąca do obiektów NEO. Ma kształt orzeszka ziemnego, średnicę 535 i szerokość 209-294 m. Potwierdzenie występowania wody na Itokawie może mieć ważne implikacje dla klasy asteroid typu S, do których ona należy.



- Asteroidy typu S są jednym z najczęstszych obiektów w pasie asteroid. Pierwotnie powstały w odległości do 3 razy większej niż dystans Ziemi od Słońca - powiedziała prof. Maitrayee Bose, biorąca udział w badaniach.



Itokawa jest prawdopodobnie produktem końcowym 19-kilometrowego ciała macierzystego, które zostało rozbite na kawałki.