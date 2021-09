Na Marsie odnotowano trzy najsilniejsze trzęsienia ziemi

25 sierpnia br. sonda InSight wykryła dwa trzęsienia ziemi o sile 4,1 i 4,2 w skali Richtera. Z kolei 18 września - w tysięcznym dniu funkcjonowania na Marsie - robot odebrał sygnały kolejnych wstrząsów o sile 4,2 w skali Richtera. Są to najsilniejsze trzęsienia ziemi odnotowane na Czerwonej Planecie.

Co ciekawe, najsilniejsze z sierpniowych trzęsień ziemi było najdalszym z dotychczas wykrytych - jego epicentrum był oddalone o ok. 8500 km od sondy InSight. Naukowcy wciąż analizują zebrane dane, bo mogą one powiedzieć nam wiele o wnętrzu Czerwonej Planety.



- Nawet po ponad dwóch latach Mars wydaje się, że dał nam coś nowego z tymi trzęsieniami ziemi, które mają unikalne cechy - powiedział Bruce Banerdt, geofizyk planetarny z Jet Propulsion Laboratory NASA.



Sonda InSight działa od 2018 r. i cały czas monitoruje planetę w poszukiwaniu wstrząsów pochodzących z jej wnętrza. Lądownik dostarczył nam wielu cennych informacji o Czerwonej Planecie. Dzięki sondzie wiemy, że Mars nie jest sejsmicznie martwy, jak przez długi czas uważano. W jego wnętrzu zachodzą procesy, które generują mierzalne wstrząsy.



Nowo odnotowane trzęsienia ziemi są pod wieloma względami niezwykłe. Po pierwsze, niemal wszystkie silne trzęsienia ziemi wykryte do tej pory przez InSight pochodzą ze znacznie bliższej odległości od miejsca lądowania sondy (Cerberus Fossae). Jest tam szereg uskoków i szczelin, które rozciągnęły skorupę planety. Dowody sugerują, że region ten był aktywny tektonicznie i wulkanicznie w ciągu ostatnich 10 mln lat.



Dwa sierpniowe trzęsienia ziemi miały różne profile sejsmiczne - trzęsienie o sile 4,2 w skali Richtera było powolne i o niskiej częstotliwości, natomiast trzęsienie o sile 4,1 w skali Richtera było szybsze i intensywniejsze. Było też znacznie bliżej, zaledwie 925 km od lądownika. Niewiele wiadomo natomiast o wrześniowym trzęsieniu ziemi - prawdopodobnie pochodzi z regionu o wulkanicznej przeszłości - Valles Marineris. Jego centrum znajduje się 9700 km od InSight.



Zrozumienie aktywności sejsmicznej Marsa jest kluczowe pod kątem planowania załogowej misji na Czerwoną Planetę - może pomóc wybrać najlepsze, odpowiednio chronione przed wstrząsami i najbezpieczniejsze miejsce.



