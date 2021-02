​Na Marsie jest krater, który niektórym może kojarzyć się z kształtem Polski.

Zdjęcie Krater na Marsie - podobny do Polski? /NASA

Zdjęcia wykonane przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ukazuje niezwykły krater na Czerwonej Planecie, który niektórym może przypominać znajomy kształt.



Obraz zrobiony 24 stycznia 2020 r. przez kamerę HiRise na MRO pokazuje ciemny otwór na tle jaśniejszej powierzchni. Naukowcy zastanawiają się: co znajduje się we wnętrzu dziury? Zespół HiRise z Uniwersytetu Arizony podkręcił jasność zdjęcia, aby zajrzeć w głąb otchłani. Zdjęcie pojawiło się w zestawieniu przygotowanym przez serwis CNET.



- Dół szybu wydaje się być gładkim piaskiem i opada w kierunku południowo-wschodnim. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się ustalić, czy jest to odizolowana jama, czy też jest to świetlik do tunelu, podobnie jak świetliki w jaskiniach lawowych na Hawajach - powiedział Ross Beyer z zespołu HiRise.



Zdjęcie Pierwotne zdjęcie zrobione przez MRO / NASA

Naukowcy uważają, że Mars może skrywać wiele jaskiń lawowych, które mogą być celami dla przyszłych łazików lub misji załogowych. Jamy takie, jak ten badany przez MRO mogą być bramami do tych podziemnych światów.



Syn polskiej legendy pracuje w NASA - zdradza sekrety marsjańskich misji



Co ciekawe, opisywany krater niektórym internautom przypomina kształt Polski. Moim zdaniem jest bardziej podobny do anatomicznego kształtu serca. Jest to przykład pareidolii, czyli zjawiska dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach.