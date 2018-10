Na Marsie do dzisiaj może istnieć proste życie

​Naukowcy sugerują, że woda na Marsie może zawierać wystarczająco dużo tlenu cząsteczkowego do wspierania prostych form życia.

Zdjęcie Życie na Marsie wcale nie musi być przeszłością /NASA

Zespół Vlada Stamenkovica z Caltech modelował skład wody na Marsie, która prawdopodobnie znajduje się pod powierzchnią planety. W ten sposób ustalili ile tlenu rozpuszcza się w wodzie w różnych regionach Czerwonej Planety. Odkryto tym samym, że praktycznie wszystkie lokalizacje mogą wspierać podstawowe mikroorganizmy aerobowe.

- Odkryliśmy, że na dzisiejszym Marsie rozpuszczalność tlenu w różnych płynach może przekroczyć poziom wymagany do oddychania tlenowego - powiedział Stamenkovic.



Tlen nie jest kluczowym warunkiem życia na Ziemi, ale stanowi cenne źródło energii. Na Marsie pierwiastek ten jest jednak rzadkością. Atmosfera Czerwonej Planety jest 160 razy cieńsza od ziemskiej, co oznacza, że nie ma szans, by przyszli kolonizatorzy mogli kiedykolwiek tam oddychać bez pomocy aparatury. Stamenkovic potwierdził, że przy odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury, tlen pod powierzchnią Marsa może wspierać proste formy życia.



Wyniki symulacji pokazały, że pomimo niskiej zawartości tlenu w marsjańskiej atmosferze, podpowierzchniowe solanki mogą tworzyć siedlisko sprzyjające mikrobom, zwłaszcza w rejonach polarnych.



Przyszłe marsjańskie misje, takie jak InSight czy Mars 2020 zapewne powiedzą nam więcej o Czerwonej Planecie. Trzeba już zacząć planować kolonizację.