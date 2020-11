Na Jowiszu odkryto tajemnicze zjawiska elektryczne

​Istnieje tajemnicze zjawisko elektryczne zwane sprite. Na Ziemi, sprite'y są zwykle czerwone, ale na innych ciałach niebieskich mogą być całkiem inne. Na Jowiszu są błękitne.

Zdjęcie Sprite na Jowiszu /NASA

Sprite to zjawisko atmosferyczne, będące wielkoskalowym wyładowaniem elektrycznym, występującym w jonosferze. Sprite'y są dużymi, choć słabo świecącymi błyskami, powstającymi ponad aktywnym systemem burzowym i są powiązane z wyładowaniami z chmury do gruntu i między chmurami.

Rejestruje się je od 1886 r., a czasami nawet bierze za UFO. Sprite'y to krótkie wyładowania elektryczne, które są trudne do uchwycenia na filmie. Przez lata debatowano nad tym, czy sprite'y są charakterystyczne tylko dla Ziemi, czy też nie.



Naukowcy NASA po przeanalizowaniu danych z sondy Juno odkryli źródła sprite'ów w chmurach Jowisza. Co ciekawe, nie są one tam czerwone, a błękitne.



Sprite'y na Jowiszu mają postać dysku, który świeci przez mniej niż jedną tysięczną sekundy. Teoretyzowano, że na Jowiszu powinny występować tego typu zjawiska, ale nigdy wcześniej ich nie dostrzeżono.



Sonda Juno dokonała odkrycia dzięki ultrafioletowemu spektrografowi. Latem 2019 r. naukowcy zbadali obrazy przesłane przez statek kosmiczny i znaleźli wąską, jasną smugę światła UV, którą określono jako sprite. Odkryto także, że w świetle UV, na Jowiszu widoczna była zorza polarna.



Po tym zdarzeniu, uczeni przeanalizowali wszystkie dane zebrane w ciągu czterech lat misji i znaleźli w sumie 11 błysków, wszystkie o bardzo podobnych właściwościach. Badania są na wczesnym etapie, więc naukowcy nie są pewni, jak pospolite są zorze polarne na Jowiszu. Znalezienie pierwszych sprite'ów jest jednak ważnym odkryciem dla całego środowiska astronomicznego.