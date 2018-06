Na jednym z księżyców Saturna odkryto cząsteczki organiczne

Naukowcy odkryli złożone cząsteczki oparte na węglu w wodach Enceladusa, jednego z księżyców Saturna.

Zdjęcie Obecność złożonych cząsteczek nie jest jednoznaczna z odkryciem życia /NASA

Podobne związki znajdywano tylko na Ziemie i w niektórych meteorytach - ich obecności nie odnotowano do tej pory na żadnej innej planecie czy księżycu. Uważa się, że powstają one podczas reakcji chemicznych zachodzących między wodą a ciepłymi skałami.



Choć obecność złożonych cząsteczek nie jest jednoznaczna z odkryciem życia, sugeruje, że Enceladus byłby w stanie je podtrzymać.



- Te olbrzymie cząsteczki zawierają złożoną sieć często zbudowaną z setek atomów. To pierwsze w historii wykrycie tak złożonych substancji organicznych pochodzących z pozaziemskiego wodnego świata - powiedział dr Frank Postberg, główny autor badań.



Na Ziemi cząsteczki te są markerami życia, ale nie musi tak być wszędzie.



- Te cząsteczki są niezbędnym prekursorem życia. Ale w tej chwili nie możemy stwierdzić, czy tak samo jest na Enceladusie - dodał dr Postberg.



Odkrycie pochodzi z danych zebranych przez sondę Cassini. Co ciekawe, zadaniem tej misji nigdy nie było poszukiwanie śladów życia poza Ziemią. Dokładniejsze analizy będą możliwe po wysłaniu nowej sondy ku księżycom Saturna.