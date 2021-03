Można przetrwać podróż przez tunel czasoprzestrzenny

​Okazuje się, że ludzie mogliby przeżyć podróż przez tunel czasoprzestrzenny. Jest jednak pewien haczyk.

Poruszanie się szybciej niż prędkość światła może być jednym ze sposobów na przemierzenie Wszechświata w ciągu jednego ludzkiego życia, ale być może uda nam się to zrobić w ciągu jednej sekundy - dzięki tunelom czasoprzestrzennym. Okazuje się, że ludzie mogą przeżyć taką podróż, jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w "Physical Review Letters".

Tunele czasoprzestrzenne to hipotetyczne struktury, rodzaje międzywymiarowych portali, które łączą odległe zakątki Wszechświata. Te hipotetyczne struktury napotykają na problemy teoretyczne z dziedziny fizyki, takie jak kolaps grawitacyjny. Mówiąc prościej, gdyby tunele czasoprzestrzenne istniały, konwencjonalna materia zatkałaby dziurę w przestrzeni, blokując przejście z jednego otworu do drugiego. Niektórzy teoretycy uważają, że egzotyczna materia mogłaby zostać użyta do otwarcia takich kosmicznych wrót. Jednak według Jose Blázquez-Salcedo z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, mogłoby się udać tego dokonać bez egzotycznej materii.

Naukowcy postrzegają materię jako złożoną z fermionów. Jeśli uda nam się zmienić ładunek i masę fermionów, być może uda nam się stworzyć możliwy do przebycia tunel czasoprzestrzenny, argumentuje Blázquez-Salcedo w swoim opracowaniu. Ale to mogłoby się udać tylko wtedy, gdyby stosunek całkowitego ładunku do całkowitej masy wewnątrz tunelu był większy niż teoretyczny limit wyznaczony przez czarne dziury.



Metoda ta ma pewne wady - takie tunele czasoprzestrzenne byłyby jedynie mikroskopijne, co oznacza, że nie zmieściłby się w nich człowiek, nie mówiąc nawet o statku kosmicznym. Jednak Juan Maldecena z Institute for Advanced Study w New Jersey i Alexey Milekhin z Uniwersytetu w Princeton znaleźli sposób, który umożliwiłby człowiekowi przemierzenie całej Drogi Mlecznej w czasie krótszym niż sekunda.



Co najważniejsze, maksymalna siła przyspieszenia nie przekroczyłaby 20 gramów. Niewiarygodne jest to, że podróżujący w tunelu czasoprzestrzennym przebyłby drogę z jednej strony na drugą w ciągu zaledwie sekundy. Ale dla zewnętrznych obserwatorów minęłyby tysiące lat.



Niewykluczone, że w odległej przyszłości, ludzie będą mogli skorzystać z tunelu czasoprzestrzennego, aby uciec przed wielkimi trudnościami, a nawet uchronić nasz gatunek przed zagładą.